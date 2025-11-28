«Майбах» Жириновского дважды попал в ДТП с начала осени

Автомобиль, который ранее принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, два раза попал в дорожно-транспортное происшествие с начала осеннего периода. Речь идет о «Майбахе», сообщает Shot.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

По информации Telegram-канала, машина суббренда немецкого концерна Mercedes-Benz Group столкнулась с двумя автомобилями в российской столице. Как уточняется, 23 сентября в три часа дня на Арбате произошло первое ДТП с участием люксового автомобиля. Он столкнулся с более простым по классу Chery Tiggo 7 Pro Max.

В результате удара у «Мерседеса» была повреждена передняя часть. Автомобиль сразу отправили в автосервис для ремонта. Восстановление обошлось в 50 тысяч рублей. В октябре отремонтированный автомобиль вернули ЛДПР.

Через месяц после предыдущего инцидента автомобиль «Майбах» снова попал в ДТП в городе. В понедельник, 24 ноября, около трех часов дня, машина получила повреждения. На данный момент она находится у штаб-квартиры ЛДПР, а в сервисный центр еще не отправлена.

Mercedes S-класса 2018 года зарегистрирован на Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского. По словам самого Олега, это формальность: раньше на этом автомобиле возили только его отца, а теперь автомобиль в распоряжении партии, и на нем ездят ее члены. Возможно, что на этом Mercedes передвигается Анастасия Боцан-Харченко, внебрачная дочь Жириновского, которая сейчас занимается сохранением наследия своего отца, говорится в публикации.