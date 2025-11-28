В Тольятти женщина на Lada Kalina наехала на погрузчик

В четверг в 9:30 42-летняя женщина на LADA Kalina двигалась по улице Железнодорожной в Тольятти. Возле дома № 11а она не снизила скорость и наехала на погрузчик LGCE. Его 63-летний водитель стоял рядом на обочине и не пострадал. А автолюбительницу из отечественной легковушки пришлось госпитализировать.

Еще одно ДТП произошло в Сызрани в 7:40. 67-летний мужчина на LADA Kalina около дома № 5 на Саратовском шоссе не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель отделался легкими травмами, а его 65-летнюю пассажирку увезли в больницу.

В 15:21 произошла авария в Советском районе Самары. 19-летний парень на незарегистрированном питбайке ехал по встречной полосе улицы Дыбенко. Напротив дома № 90а юноша врезался в LADA X-ray под управлением 33-летней женщины. Молодому человеку назначили амбулаторное лечение.

Всего 27 ноября в губернии зарегистрировали 335 нарушений ПДД. Из них — 6 ДТП, 88 случаев незаконной тонировки и 9 фактов пьяного вождения.

А накануне в Самарской области пьяный водитель на "Гранте" оказался в водоеме.