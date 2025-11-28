В Севастополе 39-летний мужчина попал в ДТП на электробайке

Мужчина не справился с управлением.

Как сообщает SevastopolMedia, в Севастополе 39-летний мужчина, управлявший электробайком, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, он не справился с управлением на левом повороте, в результате чего его транспортное средство наехало на бордюр и перевернулось.

При падении водитель ударился о металлический столб и получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент аварии он не использовал мотошлем и защитную экипировку. Кроме того, у мужчины не было удостоверения на управление электротранспортом.