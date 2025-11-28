В Нижнем Новгороде пешехода сбил водитель Kia Rio

© В городе N

Смертельное ДТП случилось на одном из пешеходных переходов в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД России.

Авария произошла 28 ноября, около 04:40. В районе дома № 1 по улице Рябцева 21-летний водитель Kia Rio сбил пешехода.

Женщина пересекала дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она впоследствии скончалась от полученных травм.

