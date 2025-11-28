Водитель сбил женщину и 3-летнего ребенка при движении задним ходом в Курске

В Курске произошёл наезд на пешеходов у дома №20 по улице Серегина. По предварительным данным, водитель «Лады Калины» 1989 года рождения двигался задним ходом и сбил двух человек — женщину и трехлетнюю девочку.

© Курская правда

Ребёнок получил травмы, её доставили в больницу. Полиция выясняет причины ДТП, действиям участников дадут правовую оценку.

Больше новостей в нашем Telegram-канале «Курская правда», канале в МАХ и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».