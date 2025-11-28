Движение на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова затруднено из-за аварии

Движение транспорта на внешней стороне 51 км МКАД в районе съезда №51 затруднено из-за ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 51 км МКАД (в районе съезда №51) произошло ДТП. <…> Движение в районе ДТП затруднено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.