В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил массовое ДТП

В Смоленске пьяный автомобилист устроил аварию сразу с девятью автомобилями и избил полицейского в областном центре. Об этом проинформировала пресс-служба областного МВД.

Согласно сообщению ведомства, вечером 23 ноября сотрудники ДПС прибыли на место аварии после поступления сигнала о столкновении автомобиля марки BMW, управляемого водителем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте происшествия экипаж полиции зафиксировал серьезные внешние повреждения BMW X6 и еще девяти машин. Во время проверки водитель агрессивно набросился на одного из полицейских, дважды ударив его кулаком в лицо.

Кроме того, выяснилось, что машина была не зарегистрирована, в ее багажнике нашли госномера другого транспортного средства, а сам 25-летний виновник столкновения категорически отказался назвать свою личность.