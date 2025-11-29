В Петербурге фура насмерть сбила двух водителей, менявших колеса на трассе

В Санкт-Петербурге фура насмерть сбила двух водителей, менявших колеса на выделенной полосе автотрассы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По предварительным данным, грузовик "Volvo", за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, наехал сразу на два транспортных средства, припаркованных на выделенной полосе. Водители машин как раз в это время меняли колеса. Оба погибли на месте происшествия.

Проводится соответствующая проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП, приведшего к трагедии.