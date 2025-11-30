В Москве пьяная автомобилистка устроила жесткое ДТП во время погони от полиции

В Москве пьяная женщина устроила жесткое ДТП, уходя от полиции в Москве. Машину разорвало на две части, передает Telegram-канал Shot.

Как утверждается, 30 ноября около 06:30 утра сотрудники ГИБДД остановили женщину с признаками опьянения на белом Jaecoo J7 на МКАД. Во время диалога с инспектором автомобилистка села обратно в машину и уехала. Авто занесло, ударило об отбойник и разорвало. После ДТП начался сильный пожар.

Как утверждают журналисты, автомобиль принадлежит владелице строительной компании. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Находящаяся в салоне собака умерла.

