В Забайкалье в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

В Забайкалье в ДТП погибли два человека. Еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью 1 декабря на 59-м километре автодороги А-350 Чита - Забайкальск. По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и врезался в бордюр, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погибли 18-летний и 21-летняя пассажиры. Еще три человека доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.