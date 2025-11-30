В российском регионе на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль

В районе посёлка Мга (Ленинградская область) каршеринговый автомобиль съехал с дороги на территорию местного кладбища и перевернулся, проинформировала региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас".

Авария произошла, как указано, около 2 часов ночи.

«Водитель легкового автомобиля Geely... (каршеринг)», как говорится в телеграм-канале противопожарно-спасательной службы, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в сторону кладбища с последующим «опрокидыванием на крышу».

Состояние водителя не уточняется.