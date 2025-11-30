Поезд сбил 14-летнего подростка на западе Москвы

В западной части Москвы поезд сбил 14-летнего мальчика. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщает «МК».

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел около 19:00 на железнодорожной станции Мичуринец четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

На место оперативно прибыла медицинская бригада, сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, говорится в материале.

Еще один инцидент произошел в августе около станции МЦД-1 Дегунино. Там электричка сбила насмерть 23-летнюю девушку. Потерпевшая переходила ж/д пути и не увидела поезд.