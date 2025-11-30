Серьезное ДТП с бензовозом случилось в российском регионе, организована проверка

На трассе 1511 километре трассы "Кола" в Мурманской области произошло ДТП с бензовозом, сообщают в прокуратуре региона в воскресенье.

По данным ведомства, около 15:30 водитель бензовоза не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. На дороге разлилось не меньше 25 тонн дизельного топлива и бензина.

На место происшествия был направлен прокурор Печенгского района, площадь разлива устанавливается. Также осуществляется сбор, утилизация и вывоз топлива, а дорожное покрытие обрабатывают нефтесорбентом. Расследование обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры.