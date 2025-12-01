Трамвай протаранил Mazda в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске утром 1 декабря произшло ДТП на перекрестке улиц Титова и Связистов. Трамвай протаранил седан Mazda 6.

© Bfm.ru Новосибирск

«Вагон и иномарка встретились на путях», – сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

Из-за аварии на пересечении Титова и Связистов собралась пробка. Движение трамваев по Связистов остановилось в оба направления в районе остановки «ж/м Танкистов», проезд транспорта по Титова тоже серьезно затруднен.

Судя по видео, опубликованном в соцсетях, водитель Mazda выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка буквально летала по дороге и, видимо, намеревалась проскочить под носом у трамвая, но что-то пошло не так – машина зацепилась на рельсах и ее отбросило в сторону.