Сотни машин скопились на федеральной трассе в Приангарье из-за мороза и ДТП

Сложная ситуация сложилась на федеральной автодороге в Иркутской области у границы с Республикой Бурятия. Движение транспорта затруднено из-за нескольких ДТП и погодных условий.

Пять экипажей дорожно-патрульной службы работают на трассе в Слюдянском районе, где скопилось множество автомобилей. Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение транспорта в обе стороны, сообщили в региональном управлении МВД.

По информации полицейских, пробка образовалась после ряда некрупных дорожных аварий. Ситуацию усугубляет мороз.