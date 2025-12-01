В Оренбургской области произошло серьезное ДТП с двумя машинами

В Оренбургской области 4 человека погибли и 6 пострадали в ДТП с двумя машинами

© Московский Комсомолец

В Оренбургской области при столкновении двух автомобилей, как проинформировало МВД по региону, четыре человека погибли и шесть пострадали.

На 153-м километре автодороги "Илек - Ташла - Соболево", как уточняет ведомство, столкнулись автомобили "Лада Ларгус" и "Лада Гранта".

В результате страшного ДТП до прибытия скорой четыре человека погибли, среди них один малолетний ребенок. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в медучреждение.

Виновник аварии, по предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус". "Двигаясь в сторону села Соболево, мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с авто "Лада Гранта" под управлением 44-летней женщины.