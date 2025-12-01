Появились подробности ДТП с погибшей школьницей

Автомобилист, сбивший насмерть 14-летнюю девочку в Новоуткинске, ехал без прав и, скорее всего, пьяным. Подробностями ДТП, случившегося утром 1 декабря на улице Карла Маркса, поделились в свердловском управлении ГИБДД.

© РегУралинформбюро

"Выявлено, что 40-летний водитель Ford Fusion, совершивший наезд, не имел действующего водительского удостоверения – срок его действия истек. Кроме того, при проведении освидетельствования у водителя были выявлены признаки состояния опьянения", – рассказали в Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Биологические пробы автомобилиста отправлены на химико-токсикологическую экспертизу.

На девочку автомобиль наехал на пешеходном переходе, когда она вместе со сверстниками шла на остановку школьного автобуса. Пострадавшая погибла на месте.

Пассажир иномарки рассказал автоинспекторам, что в момент аварии они с водителем беседовали – сначала предполагалось, что именно это стало причиной того, что автомобилист не сразу заметил школьников.