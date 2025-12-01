УАЗик с подростками рухнул с обрыва в российском селе

В селе Цолода в Дагестане УАЗик с подростками рухнул с обрыва, есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Не удалось спасти 16-летнего школьника, еще трое российских детей получили травмы. По предварительным данным, мужчина на автомобиле ехал по возвышенности вместе с четырьмя детьми в возрасте от 14 до 16 лет. Внезапно у машины спустило колесо, водитель поставил машину на ручник и вышел.

Как утверждает Baza, дети остались в салоне. Пока мужчина осматривал поломку, УАЗик самопроизвольно скатился вниз и рухнул с высоты 10 метров.

Пострадавших детей уже госпитализировали.

До этого стало известно, что в Дагестане авто свадебного кортежа упало с обрыва. Тогда травмированы были четыре человека. Авария произошла в Рутульском районе региона. 20-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.