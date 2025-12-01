Один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Крыму

В Джанкойском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает МВД Крыма.

© Российская Газета

По предварительной информации, на автодороге Р-280 "Новороссия" водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely Emgrand, который от удара отбросило на третий автомобиль.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Geely Emgrand получили травмы различной степени тяжести. Один пассажир Mitsubishi Lancer пострадал, второй погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.