Смертельное ДТП с четырьмя машинами случилось на новосибирской трассе

В Искитимском районе Новосибирской области 1 декабря серьёзная массовая дорожная авария унесла жизнь человека. Трагедия случилась на 78‐м километре Чуйского тракта.

По данным полиции, 45‐летний водитель за рулем «ВАЗ» неожиданно выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с машиной Fiat. Но на этом цепочка столкновений не закончилась: в происшествие также оказались вовлечены попутный большегруз Scania и ещё один встречный автомобиль — Chery.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Chery. Сейчас правоохранители тщательно выясняют все подробности случившегося, чтобы установить точную причину аварии.

