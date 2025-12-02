Массовая авария парализовала движение автомобилей в Новой Москве

Массовая авария произошла в Новой Москве. Там столкнулись «КамАЗ» и несколько легковых машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием грузовика «Камаз» и как минимум шести легковушек произошло рядом с селом Ознобишино в Троицком административном округе столицы. <...> Водитель большегруза не справился с управлением, снес несколько машин и вылетел в кювет», — сообщает канал.

Отмечается, что к месту аварии уже прибыли сотрудники ГАИ и бригада МЧС. Предварительно, есть пострадавшие.

Судя по данным сервиса «Яндкс.Карты», в районе аварии на Варшавском шоссе наблюдаются заторы.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.