Водитель погиб в страшном ДТП с двумя легковушками

Появились подробности серьезного ДТП с двумя легковыми автомобилями в районе деревни Опалиха. Деталями случившегося поделились в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что одна из машин влетела в остановку, а вторая оказалась на обочине в результате аварии. Оба автомобиля были сильно повреждены.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 декабря, около 12:25. На Восточном подъезде к Нижнему Новгороду 49-летний водитель за рулем Haval врезался в колесоотбойник, а затем в дорожный знак.

После этого транспорт столкнулся с машиной Omoda, за рулем которого находилась девушка. В результате второй автомобиль откинуло в автобусную остановку. Водитель Haval получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, до прибытия бригады скорой помощи.

