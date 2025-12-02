Страшное ДТП в Новой Москве попало на видео

В Новой Москве на Варшавском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент попал на видео, его публикует «Вечерняя Москва».

Участниками ДТП стали грузовой автомобиль и как минимум шесть легковых машин. Столкновение произошло в поселении Щаповское. На перекрестке видны несколько поврежденных автомобилей, а в кювете лежит перевернутый самосвал. Вокруг разбросаны мелкие детали и фрагменты разбитых машин.

По данным «Прокуратуры Москвы», водитель грузового автомобиля совершил столкновение с другими транспортными средствами. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть пострадавшие», — сообщила пресс-служба.

На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД и спасатели МЧС. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на Варшавском шоссе в районе аварии образовались пробки.