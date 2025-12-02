Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП с автобусами

Пострадавшие в массовой аварии с автобусами в Нижегородской области доставлены в больницу в состоянии легкой и средней тяжести, «тяжелых» нет. Об этом рассказал мэр города Арзамас Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Всего было госпитализировано 14 человек. За состоянием пострадавших следит врач Олег Курахтанов.

Щелоков добавил, что водители «Арзамаспассажиравтотранса» направлены на место ДТП для вывоза людей. 106 человек временно расположили в гостинице.

«МЧС координируют все работы оперативно. Следственный отдел СУ СК по городу Арзамас проведет проверку ситуации. Все на связи», — заключил Щелоков.

Госавтоинспекция Нижегородской области ранее попросила водителей выбирать пути объезда, так как на 437-м километре трассы М-12 движение в сторону Казани перекрыто.