17 человек пострадали в массовом ДТП в российском регионе

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, двух фур и двух легковушек. Пострадали 17 человек, в том числе ребенок, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел во вторник, 2 декабря, на 437 км трассы М-12 Арзамасского района.

«Массовая авария с двумя автобусами произошла под Арзамасом — как минимум 14 человек пострадали, включая ребенка», — сообщили в экстренных службах.

Источник заметил, что в одном из автобусов находились более 100 человек, в том числе граждане одной из стран Средней Азии.

Глава Арзамасского района Александр Щелоков пояснил, что водители Арзамасского пассажирского автопредприятия направлены на вывоз людей. 106 человек на время поместят в гостиницу.

«Больница наша забирает 14 человек легкой и средней тяжести. Тяжелых нет. МЧС координируют все работы оперативно. Следственный отдел СУСК по городу Арзамасу вошел в проверку ситуации. Все на связи», — рассказал чиновник.

Экстренные службы находятся на месте аварии. Движение по трассе в сторону Казани перекрыто. Объезд организован по региональной дороге. Съезд на 395-й километр М-12 возможен через развязку в направлении Казани.