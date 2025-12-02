Опубликованы кадры массового ДТП с автобусами на трассе М-12

МЧС Нижегородской области опубликовало в Telegram-канале кадры работы на месте массового дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас.

© МЧС Нижегородской области / Telegram

В ролике видна работа сотрудников 47-й пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда Арзамаса по деблокировке из автобуса троих человек.

В аварии пострадали 14 человек, в том числе ребенок, все они госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести. Еще 106 человек вывозят водители «Арзамаспассажиравтотранса» в гостиницу.

На месте продолжают работать оперативные службы, выясняются все обстоятельства происшествия. Движение в сторону Казани перекрыто, водителей просят выбирать варианты объезда.