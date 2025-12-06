Автобус с вахтовиками перевернулся в Красноярском крае

Автобус, который перевозил 25 рабочих съехал в кювет на автодороге Енисейск - Высокогорский в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

«Сегодня в дневное время на 42-м км автодороги Енисейск - Высокогорский 35 летний водитель автомобиля «Нефаз», двигаясь со стороны поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна в левый по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадали 4 человека. Устанавливаются причины произошедшего ДТП.

5 декабря на въезде в столицу Ингушетии Магас внедорожник Lada Niva столкнулся с автобусом «Газель», перевозившим школьников. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое детей, они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.