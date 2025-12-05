В ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

В ДТП с микроавтобусом в Забайкалье погибли пять человек
В ДТП с участием микроавтобуса в Забайкалье погибли пять человек, включая трёх несовершеннолетних.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с перевозящим дрова малотоннажным грузовиком.
«В результате дорожной аварии погибли пять человек, среди них трое несовершеннолетних. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура проводит проверку.
