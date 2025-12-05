Россиянку сбил автомобиль и переехал другой

В Екатеринбурге женщину-пешехода сбила машина и переехал другой автомобиль

© Московский Комсомолец

В Екатеринбурге вечером 5 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автоинспекторы в настоящий момент устанавливают все обстоятельства трагедии, которая случилась на улице Советской, напротив дома №10, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, женщина-пешеход переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент по ходу движения в неё совершил наезд автомобиль «Хендай». От сильного удара пострадавшая была отброшена на полосу встречного движения, где её сбил второй автомобиль — микроавтобус «Форд Транзит».

В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции работают над установлением её личности.

На месте ДТП в настоящее время работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. По факту происшествия назначено расследование для установления всех деталей и причин трагедии.