Три человека, включая ребенка, погибли в крупном ДТП

Еще двое несовершеннолетних детей, в возрасте 11 и 7 лет, получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Прокуратура Мошковского района оперативно организовала проверку по факту инцидента.

© Источник VN.ru

По предварительным данным, трагедия развернулась на федеральной автодороге Р255 «Сибирь». Автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения, двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска. В районе Мошковского района водитель легковой машины по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с грузовым автомобилем.

Последствия столкновения оказались фатальными. На месте происшествия погибли водитель Toyota Avensis, женщина-пассажир 1992 года рождения и двухлетний ребенок. Двое других пассажиров легкового автомобиля, дети 11 и 7 лет, были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Федеральная трасса Р255 «Сибирь» является одной из ключевых транспортных артерий региона, соединяющей Новосибирск с соседними сибирскими городами. Ежедневно по ней проезжают тысячи транспортных средств, и, к сожалению, участки этой дороги регулярно становятся ареной для серьезных аварий. Выезды на встречную полосу, как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, являются одной из самых опасных и частых причин смертельных аварий.

На место ДТП незамедлительно выехал прокурор Мошковского района Денис Серебряков. Его задача – координировать работу всех правоохранительных органов, включая ГИБДД и следственные подразделения, а также контролировать ход начатой проверки.

Целью расследования является установление всех обстоятельств произошедшего, определение точных причин выезда легкового автомобиля на встречную полосу и оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.