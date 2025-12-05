Три человека, включая ребенка, погибли в крупном ДТП

Крупное ДТП унесло жизни троих на трассе под Новосибирском: среди жертв ребенок
Еще двое несовершеннолетних детей, в возрасте 11 и 7 лет, получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Прокуратура Мошковского района оперативно организовала проверку по факту инцидента.
По предварительным данным, трагедия развернулась на федеральной автодороге Р255 «Сибирь». Автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения, двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска. В районе Мошковского района водитель легковой машины по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с грузовым автомобилем.
Последствия столкновения оказались фатальными. На месте происшествия погибли водитель Toyota Avensis, женщина-пассажир 1992 года рождения и двухлетний ребенок. Двое других пассажиров легкового автомобиля, дети 11 и 7 лет, были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.
Федеральная трасса Р255 «Сибирь» является одной из ключевых транспортных артерий региона, соединяющей Новосибирск с соседними сибирскими городами. Ежедневно по ней проезжают тысячи транспортных средств, и, к сожалению, участки этой дороги регулярно становятся ареной для серьезных аварий. Выезды на встречную полосу, как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, являются одной из самых опасных и частых причин смертельных аварий.
На место ДТП незамедлительно выехал прокурор Мошковского района Денис Серебряков. Его задача – координировать работу всех правоохранительных органов, включая ГИБДД и следственные подразделения, а также контролировать ход начатой проверки.
Целью расследования является установление всех обстоятельств произошедшего, определение точных причин выезда легкового автомобиля на встречную полосу и оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.