На Украине пьяный клирик раскольнической церкви устроил смертельное ДТП

ТАССиещё 1

Нетрезвый клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области на западе страны, погиб местный житель. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

На Украине пьяный клирик раскольнической церкви устроил смертельное ДТП
© РИА Новости

Клирик Дрогобычско-Самборской епархии ПЦУ Роман Гладкий за рулем BMW X5 начал совершать обгон, выехав на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Ravon, водитель которого скончался на месте. Мужчина был отцом трех детей.

Позже экспертиза обнаружила в крови представителя раскольнической церкви 1,5 промилле алкоголя. Областной суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Клирику грозит до 10 лет лишения свободы.