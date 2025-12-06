Водитель Honda сбил трех человек и сбежал с места ДТП в Иркутской области

Водитель сбил трех человек и сбежал с места аварии в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, летчик на Honda Fit Shuttle не справился с управлением на подъезде к селу Кимильтей: сначала снес припаркованную легковушку, затем вылетел на обочину и сшиб пешеходов (им 18-19 лет). После дал деру на своих двоих», — сообщает канал.

Отмечается, что водителя ищет полиция.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.