Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего поздно вечером 6 декабря в Татарском районе на 966 км автодороги Р-254 «Иртыш».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Tank», мужчина, 1978 г.р., двигался со стороны г. Новосибирска в сторону г. Омск, в пути следования во время снегопада при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем Лада «Ларгус».

В результате столкновения водитель «Ларгуса», мужчина, 1957 года рождения, и пассажир, женщина, 1953 года рождения, скончались на месте. Водитель «Tank», мужчина 1978 года рождения, и трое пассажиров с травмами разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП уточняются.

