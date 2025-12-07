Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МВД по Новосибирской области.

© Российская Газета

По данным правоохранительного ведомства, авария произошла вечером 6 декабря на 966 километре автодороги Р-254 "Иртыш". Водитель автомобиля Tank 500 ехал по направлению из Новосибирска в Омск. В это время шел снег и видимость, очевидно, была плохая, но водитель пошел на обгон и на полосе встречного движения столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada largus.

От удара водитель отечественной легковушки 1957 года рождения, а также его пассажирка 1953 года рождения скончались на месте.

Водитель внедорожника и трое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.