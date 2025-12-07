В Москве водитель седана BMW сбил пешехода на переходе. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Староалексеевская улица», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что коммунальный трактор, а за ним автомобиль с регистратором останавливаются у зебры, чтобы пропустить пешеходов. С противоположной стороны улицы на зебру выходит подросток. Его сбивает автомобиль BMW, который на высокой скорости двигался во встречном направлении.

После этого водитель автомобиля скрылся с места происшествия, а пострадавший присел прямо на проезжей части. Затем он, хромая, покинул дорогу.

