Москвич убил человека в регионе РФ и скрылся с места

Под Тверью вечером субботы, около 19:40, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Подробности сообщили в региональном МВД.

Стало известно, что инцидент случился на 15 километре автодороги Медное-Кулицкая-Киево в Калининском округе: ранее не установленный водитель сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Сам же водитель скрылся.

Вскоре его личность была установлена сотрудниками ГАИ. Это оказался житель Москвы, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.