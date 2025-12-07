В Москве сотрудник ГАИ на ходу остановил грузовик

Сотрудник столичной Госавтоинспекции остановил движущийся грузовик с водителем без сознания и предотвратил ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, инспектор заметил большегруз, который двигался по полосе встречного движения. Несмотря на то, что полицейские перекрыли путь служебным автомобилем, фура не останавливалась. Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик", - написала она в Telegram-канале.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако водителя, которому стало плохо за рулем, спасти не удалось.