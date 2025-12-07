В Подмосковье фура вылетела на встречку и раздавила легковушку с женщиной

В Мытищах потерявшая управление фура вылетела на встречную полосу и спровоцировала смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД, инцидент произошел на 35 километре трассы А-104. Судя по видео, опубликованному областной прокуратурой, грузовик внезапно начало носить по дороге, он протаранил отбойник и влетел в лоб встречным машинам.

Один из автомобилей фура буквально раздавила: женщина-водитель легковушки погибла. Травмы получили трое взрослых и 15-летний подросток. Обстоятельства инцидента уточняются.