В Свердловской области на видео сняли, как люди разбились в серьезном ДТП с «Газелью»

В городе Алапаевске Свердловской области автомобиль УАЗ врезался в «Газель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Трагедия произошла сегодня утром на 111 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ-425, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗель, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП один из пассажиров автомобиля УАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и четыре пассажира пострадали, прибывшие медики доставили их медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги организовано реверсивное движение.