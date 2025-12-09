В Чите молодой водитель врезался в забор

В ночь на 8 декабря в Чите на улице Ипподромная 20-летний водитель автомобиля «Nissan Bluebird», не имеющий водительского удостоверения, съехал с дороги и столкнулся с забором. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии 19-летняя пассажирка машины была госпитализирована.

Полицейские проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства происшествия.

