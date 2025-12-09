В Самаре мужчина на Mercedes врезался в электровелосипед

54-летний мужчина на Mercedes при выезде с парковки мебельного центра на Московском шоссе, 106 врезался в электровелосипед под управлением 41-летнего человека. Тот двигался по тротуару при наличии велодорожки. Пострадавшего госпитализировали.

В Сызрани 48-летний водитель Mercedes в районе дома № 4 по ул. Московской сбил 34-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ей назначили амбулаторное лечение.

В Центральном районе Тольятти 19-летний парень на LADA Priora ехал по ул. Мира и в районе дома № 160 врезался в попутный Nissan Dayz под управлением 25-летней женщины. В аварии пострадала автолюбительница из иномарки.

А в Кинельском районе лоб в лоб столкнулись большегруз и "Рено". Водитель легковушки погиб.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Инспекторы выявили 522 нарушения ПДД, в том числе задержали 21 автолюбителя с признаками опьянения и пресекли 26 фактов неправильной перевозки детей.