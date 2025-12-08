Массовое ДТП парализовала МКАД. Видео

В Москве на МКАД ДТП с грузовиком парализовало движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Скриншот

«ДТП с участием грузовика «Газель» и нескольких легковушек произошло на внутренней стороне МКАД рядом с деревней Дудкино. На кадрах — последствия аварии. На них видно, как от удара грузовик опрокинулся на бок», — говорится в публикации.

На записи также заметно, что возле перевернутого автомобиля собрались мужчины. По словам очевидцев, в результате аварии образовался автомобильный затор длиной в 2,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер.