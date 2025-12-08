Такси влетело в две столкнувшиеся машины в Москве

Такси врезалось в две столкнувшиеся машины в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Авария произошла на 26-м километре Киевского шоссе в сторону области. В результате травмы получили водители двух столкнувшихся машин.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что ДТП произошло в районе пересечения с улицей Атласова. На месте аварии работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших.

Водителей предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,7 километра. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее четыре пассажира автобуса и два пассажира легковушки, включая ребенка, получили травмы в ДТП в Электростали. Водитель, управляя автобусом, столкнулся с машиной "Вольво" на улице Корешкова. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.