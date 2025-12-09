В Свердловской области пьяный водитель вез семь детей

ГАИ: В Свердловской области задержан пьяный водитель, везший семерых детей

В Белоярском районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасное нарушение правил дорожного движения. Ими был остановлен автомобиль, за рулём которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Внутри транспортного средства, помимо самого водителя, находилась женщина и семеро детей, которые размещались на заднем сиденье. Все несовершеннолетние пассажиры перевозились с грубыми нарушениями: в машине отсутствовали специальные детские удерживающие устройства — автокресла и бустеры, необходимые для безопасности.

Проверка по базам данных выявила, что задержанный водитель ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и был лишён права управления за это нарушение. Таким образом, его нынешние действия квалифицируются как повторное совершение административного правонарушения. В отношении мужчины были составлены протоколы по нескольким статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил перевозки детей и превышение допустимого количества пассажиров в транспортном средстве. Автомобиль, являющийся техническим средством совершения правонарушения, был задержан и помещён на специализированную штрафстоянку.

В настоящее время полицейские рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела, так как действия водителя, создавшие реальную угрозу для жизни и здоровья семерых детей, могут содержать признаки преступления.