Lada Kalina разорвало пополам в момент серьезной аварии

В Воронежской области автомобиль Lada Kalina разорвало на части в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

© Госавтоинспекция Воронежской области

«Калину» разорвало пополам в Воронежской области. 19-летний парень выскочил на встречку и врезался сначала в «Шкоду», а потом — в ВАЗ-21099. Его машину буквально разорвало на две части. Выглядит страшно, но парень жив», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что в результате ДТП машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью отсутствует задняя часть, кузов смят, разбит, а автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего водитель отечественного автомобиля получил травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время о его состоянии неизвестно.