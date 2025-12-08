Выяснились подробности смертельного ДТП с участием курьера и полицейской машины

В российской столице произошло трагическое столкновение: курьер стал жертвой наезда полицейского автомобиля.

Рахмон, молодой человек 21 года, осуществлял доставку на электросамокате, направляясь к месту назначения. Пренебрегая правилами дорожного движения, он пересекал пешеходный переход, где не заметил приближающийся автомобиль полиции со включенными проблесковыми маячками.

В результате мощного удара Рахмона отбросило на значительное расстояние, около 30 метров. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что действовали в соответствии с установленными правилами дорожного движения.

К большому сожалению, полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и Рахмон скончался.