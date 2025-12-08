Под Петербургом столкнулся КамАЗ и рейсовый автобус, есть пострадавшие

Вечером понедельника в Ленобласти произошло серьезное ДТП с рейсовым автобусом и КамАЗом, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

В экстренном ведомстве уточнили, что дорожный инцидент произошел в деревне Волковицы в Ломоносовском районе: там столкнулся пассажирский автобус (маршрутом Кингисепп-Санкт-Петербург) и КамАЗ.

В результате происшествия есть пострадавшие. По данным 78ru, водитель ПАЗа протаранил грузовик. Водителя автобуса зажало внутри, спасатели смогли извлечь пострадавшего и передать медикам. Всего в ДТП пострадали пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии.