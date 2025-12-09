В Марий Эл девять человек пострадали в ДТП

Инцидент произошел примерно в 16:00 на 19-м километре трассы, соединяющей Йошкар-Олу и Уржум. По предварительной информации, озвученной в региональной прокуратуре, водитель микроавтобуса не соблюдал необходимую дистанцию и врезался в грузовик, двигавшийся впереди, после чего транспортное средство съехало с дороги.

Пострадавшие были доставлены в Республиканскую клиническую больницу четырьмя бригадами скорой помощи. Как сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на пресс-службу МВД по Марий Эл, среди пострадавших восемь пассажиров маршрутки и ее водитель.

Следственный комитет РФ по Республике Марий Эл проводит предварительную проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали девять человек. В рамках проверки планируется опросить пассажиров, водителя микроавтобуса и свидетелей происшествия, а также провести необходимые медицинские экспертизы и изучить техническую документацию.

По итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшему и принято соответствующее процессуальное решение.