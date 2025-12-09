В Гайском округе в лобовом ДТП грузовика и легковушки погиб человек

Смертельная авария произошла накануне недалеко от села Лылово. Об этом сообщают в региональном УМВД.

По информации ведомства, 51-летний водитель грузового автомобиля «Скания», превысив скорость, не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2109» под управлением 46-летнего орчанина.

В результате ДТП водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир легковушки был госпитализирован.

По факту аварии полицейские проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.