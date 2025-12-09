Российский турист погиб во Вьетнаме от пробившего крышу автобуса камня

В центральном Вьетнаме погиб 57-летний турист из России, после того как крупный камень, предположительно упавший с проходившего грузовика, пробил крышу туристического микроавтобуса. Еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла 8 декабря на перевале Дай Нинь на Национальном шоссе № 28. Микроавтобус с 16 пассажирами следовал из Муйне в Далат, когда внезапно на крышу рухнул камень. Одни человек скончался на месте, а пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где за его жизнь борются врачи.

Полиция по горячим следам не смогла найти грузовик и сейчас ведет расширенные поиски. Предполагается, что водитель не заметил падение камня из кузова и продолжил движение. СМИ же отмечают, что на этом шассе ведутся активные строительные работы по модернизации трассы, а потому по ней следует большое количество тяжелой техники, что делает некоторые крутые участки опасными для передвижения.